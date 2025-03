Hoffenheim will Heimfluch gegen Heidenheim beenden

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Gegen den mächtig angeschlagenen 1. FC Heidenheim will die TSG 1899 endlich ihren Negativlauf im Sinsheimer Stadion beenden. «Das sind wir uns auch selbst schuldig. Wir können in den März-Spielen sehr viel für uns in die richtige Richtung bringen. Wenn uns das gelingt, können wir auch mal nach oben schauen», sagte Trainer Christian Ilzer vor der Bundesliga-Partie zwischen dem Tabellen-13. und Letzten am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).