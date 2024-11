Trainer Ilzer sieht Hoffenheim als «Topchance»

Zuzenhausen (dpa) - Christian Ilzer kennt als neuer Trainer der TSG 1899 Hoffenheim sein künftiges Stadion noch gar nicht. «Ich bin gestern am Abend angekommen, da war schon alles dunkel. Die Landschaft habe ich erst heute wahrgenommen. Ich war noch nie in der Region», sagte der 47 Jahre alte Österreicher bei seiner Vorstellung im Trainingszentrum in Zuzenhausen.