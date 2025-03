Ilzer: Mit Hoffenheim um den Meistertitel spielen

Sinsheim (dpa) - Unbeeindruckt vom Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga hat Christian Ilzer bei der TSG 1899 Hoffenheim höchste sportliche Ziele ausgerufen. «Ich will in drei Jahren Hoffenheim zurückbringen ins internationale Geschäft. Und ich will in fünf Jahren um die Deutsche Meisterschaft spielen mit Hoffenheim», sagte der Österreicher in einem Interview dem «Kicker». Es sei wichtig, «Ziele zu haben und in Visionen zu denken».