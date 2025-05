Thorup setzt auf Moral seiner Augsburger in Stuttgart

Augsburg (dpa) - Trainer Jess Thorup hat seinen Spielern des FC Augsburg verboten, die Saison in der Fußball-Bundesliga ohne Energie und Motivation austrudeln zu lassen. «Wir haben noch etwas zu erreichen. Es geht um Punkte, um Platzierungen, um TV-Geld. Und andererseits geht es auch darum, mit einem guten Gefühl in die neue Saison reinzugehen», sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart.