Thorup hat beim FC Augsburg «ein gutes Gefühl»

Augsburg (dpa/lby) - Selbst nach der Superserie von zehn Spielen ohne Niederlage will Trainer Jess Thorup die Saisonziele beim FC Augsburg zumindest öffentlich nicht korrigieren. Der Däne räumte aber vor dem Start in die Schlussphase der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim ein: «Wir sind auf einem sehr guten Weg, wir haben viele Punkte geholt. Auf der anderen Seite gibt es auch noch 24 Punkte.»