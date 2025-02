Fußball-Bundesliga

«Enttäuschend»: FCH-Kapitän hadert nach nächstem Dämpfer

Der 1. FC Heidenheim schwebt in Abstiegsgefahr. In Freiburg spielt das Team zwar ordentlich mit, steht aber wieder ohne etwas Zählbares da. Hoffnung macht der Ausflug in der Conference League.