100 Abenteuer-Briefe werden ausgezeichnet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Stiftung Handschrift zeichnet bei ihrem diesjährigen Schreibwettbewerb 100 besonders gelungene Briefe zum Thema «Abenteuer» aus. Knapp 9.500 Sechs- und Siebtklässler hatten am Wettbewerb teilgenommen, wie die Stiftung mitteilte. Die besten Briefe wurden anhand eines Katalogs von einer Jury ausgewählt und werden nun gesammelt in einem Buch veröffentlicht. Zudem soll es am Freitag in Wiesbaden (10.00 Uhr) eine Ehrung geben.