Ab in die Sommerferien

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für rund 850.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen beginnen heute die Sommerferien. Kultusminister Armin Schwarz (CDU) wünscht Eltern, Kindern und Lehrkräften für die Sommerferien «eine erholsame Zeit und viel Spaß mit Freunden und Familie», wie der Minister der dpa sagte.

Vor dem Start in die Ferien gibt es an den 1.800 hessischen Schulen Zeugnisse. Falls die nicht ausfallen wie erhofft, rät der Verband Bildung und Erziehung zu einem Gespräch in Ruhe. «Kinder und Jugendliche sind mehr als die Summe ihrer Noten», wie der Vorsitzende des Landesverbands Hessen, Stefan Wesselmann, sagte.