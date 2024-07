Für wenige Tage hat ganz Deutschland große Ferien

München/Berlin (dpa) - Als letztes Bundesland startet nun auch Bayern in die großen Ferien. Ab heute Mittag sind damit für wenige Tage überall in Deutschland die Schulen dicht. Am 1. August geht es dann wieder los: Dann eröffnen die Kinder und Jugendlichen in Thüringen das Schuljahr 2024/25. Die letzten Rückkehrer in die Schulen werden dann wieder die Bayern sein - der erste Schultag im Freistaat ist der 10. September.