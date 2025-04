100.000 Euro Schaden nach großer Explosion

Wellendingen (dpa/lsw) - In einer Wohnung in Wellendingen (Kreis Rottweil) ist es zu einer großen Explosion gekommen. Der Schaden am gesamten Gebäude wurde auf 100.000 Euro geschätzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Durch die Explosion wurden weite Teile des Hauses beschädigt, darunter die Fassade, Fenster und Türen. Was die Explosion hervorgerufen hat, blieb zunächst unklar.