Sechs Verletzte bei Explosion in Wohnhaus in Essen

Essen (dpa) - Bei einer Explosion und einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen sind am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden. Ein Mensch sei aus dem Fenster gesprungen, um sich zu retten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Beim Eintreffen der Feuerwehr lag die Person schwer verletzt auf der Straße. Sie wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen fünf Verletzten wurden zunächst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.