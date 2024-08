1:1 in Darmstadt: Joker Sevcik trifft für Nürnberg

Darmstadt (dpa) - Der 1. FC Nürnberg und Trainer Miroslav Klose haben beim immer noch sieglosen SV Darmstadt 98 einen Punkt in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Der lange harmlose Club geriet vor 17.810 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor durch den schwedischen Neuzugang Isac Lidberg (23. Minute) in Rückstand. Joker Michal Sevcik glich mit einem sehenswerten Treffer aus (62.).