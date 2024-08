Darmstadt mit «Vollgas» - aber nur ein Punkt gegen den Club

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 wartet weiter auf den ersten Heimsieg in diesem Jahr. Der Bundesliga-Absteiger kam in der 2. Liga nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg und Trainer Miroslav Klose hinaus. Gegen den lange harmlosen Club erzielte der schwedische Neuzugang Isac Lidberg (23. Minute) die Führung. Joker Michal Sevcik glich 17.810 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor mit einem sehenswerten Treffer aus (62.) aus.