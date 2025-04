111 Flaschen Wein für den Schriftsteller Jonas Lüscher

Oestrich-Winkel (dpa/lhe) - Der mit 111 Flaschen Wein und 11.111 Euro dotierte Rheingau Literatur Preis 2025 geht an den Schriftsteller Jonas Lüscher für seinen Roman «Verzauberte Vorbestimmung». Die vom Rheingau Literatur Festival initiierte Ehrung wird in diesem Jahr zum 32. Mal vergeben. Der 1976 in der Schweiz geborene Autor erhält sie nach Angaben des Festivals am 28. September auf Burg Schwarzenstein bei Geisenheim im hessischen Rheingau.