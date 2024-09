121 hessische Polizisten beim AfD-Bundesparteitag in Essen

Wiesbaden/Essen (dpa/lhe) - «Zur Bewältigung der Lage» beim AfD-Bundesparteitag Ende Juni in Essen sind auch 121 Beamtinnen und Beamte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz (HPE) «durchgehend» entsandt worden. Wie Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) in einer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsopposition erklärte, waren sie in der nordrhein-westfälischen Großstadt 3.388 Stunden im Einsatz. Die Mehrkosten hierfür bezifferte Poseck auf 230.000 Euro. Diese Summe sei dem «anfordernden Land» Nordrhein-Westfalen in Rechnung gestellt worden.