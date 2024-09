Hessens AfD zeigt sich optimistisch für Bundestagswahl

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Nach ihrem Erfolg bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen gibt sich die AfD auch in Hessen mit Blick auf die Bundestagswahl in einem Jahr optimistisch. Heiko Scholz, Mitglied des Bundes- und Landesvorstands, sagte bei einem Landesparteitag in Hofheim am Taunus, die Wahl des Bundestags am 28. September kommenden Jahres werde der größte politische Erfolg in der AfD-Parteigeschichte werden. Die Vorbereitungen dafür seien bereits im Gange.