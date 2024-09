AfD Hessen bestimmt Bewerber für Bundestagswahl

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Begleitet von Protestankündigungen mit Tausenden Demonstranten will die hessische AfD an diesem Wochenende in Hofheim am Taunus ihre Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 bestimmen. Nach einem vorbereitenden Landesparteitag am Freitag steht heute und am Sonntag (jeweils 10.00 Uhr) mit mehr als 300 erwarteten Delegierten die Vorstellung von Bewerbern für die AfD-Landesliste für die Bundestagswahl 2025 auf der Tagesordnung.