AfD: Aufruf zur Geschlossenheit vor Bundestagswahl - Demos

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Begleitet von lautstarken Protesten draußen hat der EU-AfD-Parlamentarier René Aust die hessische AfD zur Geschlossenheit im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025 aufgerufen. Bei der Aufstellungsversammlung in der Stadthalle in Hofheim am Taunus an diesem Wochenende könne es zwar auch Kampfkandidaturen bei der Bestimmung der Landesliste für die Bundestagswahl geben, sagte Aust. Anschließend im Wahlkampf draußen aber «sind wir eine Mannschaft», rief der thüringische Politiker.