AfD will Kandidaten für Bundestagswahl bestimmen - Proteste

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Wenn die hessische AfD an diesem Wochenende in Hofheim am Taunus ihre Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 bestimmt, werden auch Tausende Demonstranten erwartet. Bei einem Landesparteitag mit mehr als 300 geladenen Delegierten am Freitag (16.00 Uhr) bereitet die Partei ihre Aufstellungsversammlung vor. Diese ist für Samstag und Sonntag geplant.