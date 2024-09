Demonstrationen gegen AfD-Parteitag in Hofheim gestartet

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Hunderte Menschen haben in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) gegen den Landesparteitag der AfD demonstriert. Bei zwei Protestzügen am Morgen waren Menschen im niedrigen dreistelligen Bereich durch die Stadt gezogen, teilte der Polizeisprecher Henrik Nierste der Deutschen Presse-Agentur mit.