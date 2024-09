Hunderte demonstrieren gegen AfD in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind in Frankfurt Hunderte Menschen gegen die Politik der AfD auf die Straße gegangen. Unter dem Motto «Alle zusammen gegen den Faschismus» versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 700 Teilnehmende an der Paulskirche. «Das läuft alles entspannt», sagte eine Sprecherin.