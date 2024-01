Menschen protestieren auch in Hessen gegen rechts

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Menschen werden am Samstag in mehreren hessischen Städten bei Demonstrationen gegen die AfD und Rechtsextremismus erwartet. Zur mutmaßlich größten hessischen Protestaktion unter dem Motto «Demokratie verteidigen» wird in Frankfurt (13.00 Uhr) aufgerufen, wo der Veranstalter mit mehreren tausend Teilnehmern rechnet. Zu den angekündigten Rednern auf dem Römer gehört Oberbürgermeister Mike Josef (SPD).

Für die Demonstrationen in Kassel (14.00 Uhr) und Gießen (15.00 Uhr) sind laut Angaben der Stadtverwaltungen jeweils 1000 Teilnehmer angemeldet, auch in der nordhessischen Stadt soll laut Veranstalterangaben mit Sven Schöller (Grüne) der Oberbürgermeister sprechen. Für die Demonstration in Limburg (11.00 Uhr) werden rund 300 Teilnehmer erwartet. In Offenbach soll am Sonntag (11.00 Uhr) demonstriert werden.