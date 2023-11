VGH begründet Verbot von Demo mit «vorgeschobenem» Motto

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Hin und Her um eine Demo am Gedenktag der Pogromnacht in Frankfurt hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel am Freitag sein Verbot begründet. Die Versammlung am Donnerstagabend war unter dem Titel «Nie wieder Faschismus - Erinnerung an die Pogromnacht wachhalten, Antisemitismus bekämpfen» angemeldet. Dieses Motto sei aber «nur vorgeschoben», so der VGH am Freitag.