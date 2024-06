125 Jahre Opel: Rhein und Mansoori würdigen Unternehmen

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat den Autobauer Opel als Stück hessischer Identität bezeichnet. «Opel gehört so selbstverständlich zu Hessen wie der Finanzplatz Frankfurt», sagte er am Samstag laut Mitteilung der Hessischen Staatskanzlei bei einem Festakt zu «125 Jahre Automobilbau bei Opel» in Rüsselsheim. Für das Autoland Hessen sei das Unternehmen außerdem ein Garant für technologischen Fortschritt und Wohlstand. Rhein nahm an der Feierstunde im Stammwerk des Herstellers gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (beide SPD) teil.