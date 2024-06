Kanzler besucht Opel zum Jubiläum

Rüsselsheim (dpa) - Seit 125 Jahren werden bei Opel in Rüsselsheim Autos gebaut - an diesem Samstag wird das Jubiläum mit hochrangigen Gästen gefeiert. Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) haben sich zum Festakt (11.00 Uhr) am Stammsitz des Herstellers angekündigt. Bei einem Tag der offenen Tür sollen Besucher zudem auf dem Werksgelände in Rüsselsheim einen Eindruck bekommen, wie der Hersteller den Wandel hin zur Elektromobilität mitgestaltet.