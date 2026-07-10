Tödliche Kollision

13-Jähriger auf E-Scooter stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Nach einem tödlichen Zusammenstoß mit einem 13 Jahre alten E-Scooter-Fahrer wählt der Autofahrer den Notruf erst von zu Hause. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer stirbt nach einer Kollision mit einem Auto. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer stirbt nach einer Kollision mit einem Auto. (Symbolbild)

Gerabronn (dpa/lsw) - Ein 13 Jahre alter Junge ist in Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) auf seinem E-Scooter mit einem Autofahrer zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Jugendliche dem 52-Jährigen zuvor an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Der 13-Jährigen starb demnach noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer sei nach dem Unfall nach Hause gefahren, erst von dort habe er die Polizei alarmiert, die den Notarzt verständigte. Warum der Mann erst nach Hause fuhr, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Möglicherweise habe er kein Handy dabeigehabt.

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