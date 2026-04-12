13-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Kollision mit Bahn verletzt
Ein Teenager wird an einem Bahnübergang in Frankfurt von einer U-Bahn erfasst. Er kommt schwer verletzt ins Krankenhaus
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein E-Scooter-Fahrer ist in Frankfurt mit einer oberirdisch fahrenden U-Bahn zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 13-Jährige auf dem Scooter wurde an einem unbeschrankten Bahnübergang von der Bahn erfasst, wie die Polizei mitteilte. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Nach den ersten Ermittlungen war der Teenager am Samstagabend im Stadtteil Riedberg mit dem Scooter unterwegs und überquerte den Bahnübergang, der durch eine Ampel geregelt ist. Dabei sei es dann zum Zusammenstoß mit der überirdisch fahrenden U-Bahn gekommen.