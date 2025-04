Mann von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

Ostfildern (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist in Ostfildern von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wurde er mehrere Meter von der Bahn mitgezogen und blieb im Gleisbett liegen. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 42 Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt. Rettungskräfte betreuten den Bahnfahrer, seinen Kollegen aus einer entgegenkommenden Bahn sowie Schüler, die den Unfall mitbekommen hatten.