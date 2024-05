Fußgänger übersieht Straßenbahn: 46-Jähriger schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist ein Fußgänger in Kassel schwer verletzt worden. Der 46-Jährige übersah die Bahn beim Überqueren der Schienen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Straßenbahnfahrer nicht mehr verhindern, den 46-Jährigen zu erfassen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrgäste der Straßenbahn erlitten wegen des Unfalls eine Kreislaufschwäche, hieß es. Im Bereich der Unfallstelle in der Kasseler Nordstadt sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.