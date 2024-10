Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Kassel (dpa/lhe) - Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Kassel sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste der Fahrer des Autos von den Einsatzkräften aus dem Unfallwagen befreit werden. Er wurde ebenso wie ein verletzter Passagier der Straßenbahn in ein Krankenhaus gebracht. «Der Straßenbahnfahrer sowie weitere Fahrgäste der Bahn blieben unverletzt», teilte die Feuerwehr mit. Eine Ampel an einem Bahnübergang sei komplett zerstört worden, der Straßenabschnitt war vorübergehend komplett gesperrt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.