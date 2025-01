Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und gestorben

Griesheim (dpa/lhe) - Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Griesheim bei Darmstadt ums Leben gekommen. Die 68-Jährige habe am Samstagmorgen an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei sie so kurzfristig auf die Gleise getreten, dass der Straßenbahnfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.