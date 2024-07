Mann von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist von einer Straßenbahn in Kassel tödlich verletzt worden. Der Unfallhergang müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Der Mann war im Bereich einer Haltestelle von der Bahn erfasst und mitgeschleift worden, dann geriet er unter das Schienenfahrzeug. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer bemerkte den Unfall im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe nicht, er wurde an einer weiteren Haltestelle gestoppt. Der Mann erlitt einen Schock und wurde ebenso wie ein Augenzeuge des Unfalls seelsorgerisch betreut. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt.