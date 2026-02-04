Unfall

13-Jähriger liefert sich im Auto der Eltern Verfolgungsfahrt

Ein Autofahrer gerät in Baden-Baden ins Visier der Polizei: Er hat die Tank-Zeche geprellt - und ist ein Teenager.

Einen 13-Jährigen am Steuer hat die Polizei in Baden-Baden verfolgt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Einen 13-Jährigen am Steuer hat die Polizei in Baden-Baden verfolgt. (Symbolbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein 13-Jähriger hat sich im Auto seiner Eltern eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist gegen eine Schranke gefahren. Polizeiangaben zufolge hatte er wegen seiner hohen Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Sein 15 Jahre alter Beifahrer verletzte sich durch den Aufprall leicht. 

Die Polizei hatte nach dem Teenager am Steuer gefahndet, weil er zuvor getankt hatte und mutmaßlich ohne zu bezahlen davongefahren war. Wie genau er an das Auto gelangte, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Eltern übergeben.

