13-Jähriger verletzt 15-Jährigen mit Messer schwer
In einem Park in Gladenbach eskaliert ein Streit unter Jugendlichen eskaliert: Ein 13-Jähriger verletzt einen 15-Jährigen mit einem Messer schwer. Was bislang bekannt ist.
Gladenbach (dpa/lhe) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Park in Gladenbach hat ein 13-Jähriger einen 15-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der Zustand des Opfers mittlerweile stabil, so die Polizei und die Staatsanwaltschaft Marburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts laufen.
An der Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag waren demnach insgesamt vier Jugendliche beteiligt. Ausgangspunkt sei ein verbaler Streit zwischen dem 13-Jährigen und dem 15-Jährigen sowie einem weiteren 16 Jahre alten Jugendlichen gewesen. Zwischenzeitlich habe der 13-Jährige den Tatort verlassen und seinen Bruder dazugeholt. Im Anschluss griff der 13-Jährige den 15-Jährigen laut Polizei mit einem Messer an. Der ebenfalls 15 Jahre alte Bruder habe derweil Pfefferspray gegen den 16-Jährigen eingesetzt.
Da der 13-Jährige strafunmündig ist, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben, hieß es. Weitere Hintergründe zu der Tat sind bislang unklar.