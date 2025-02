16-Jähriger mit Messer in Rüsselsheim verletzt

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein 16-Jähriger ist bei einem Streit in Rüsselsheim mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sei der Jugendliche am Samstagabend mit einem Unbekannten in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Unbekannte dem Jugendlichen mehrfach ins Gesicht und verletzte ihn mit einem Messer am Rücken. Der 16-Jährige kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Täter flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.