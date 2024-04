Mann bei Streit mit Messer schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist ein 38-Jähriger in Kassel mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll ein 32-Jähriger am Mittwochabend seinen Kontrahenten mit dem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt haben. Das Opfer wurde von Rettungskräften und einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.