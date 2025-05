Streit zwischen zwei Männern eskaliert zur Gruppenschlägerei

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Eine Prügelei zwischen zwei Männern hat sich zu einer Schlägerei der beteiligten Familien vor einem Polizeirevier im Landkreis Rottweil ausgeweitet. Die Polizei nahm laut eigenen Angaben die Personalien von 19 Personen auf.Zunächst waren ein 49-Jähriger und ein 55-Jähriger in einem Restaurant in Oberndorf am Neckar aneinandergeraten. 90 Minuten später prügelten sie sich vor dem Polizeirevier weiter, wie die Polizei mitteilte. Als immer mehr Angehörige der beiden Männer dazukamen, habe sich eine Schlägerei entwickelt.