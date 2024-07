Schlägerei auf der Sulzbacher Kerwe

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.40 Uhr wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Kerwe im Weinheimer Ortsteil Sulzbach informiert. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, brachten die Beamten des Polizeireviers Weinheim vor Ort in Erfahrung, dass es im Laufe des Abends offenbar wiederholt zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen war.

Betrunken auf dem Rad unterwegs

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Kerwe könnte eine weitere Polizeimeldung stehen. In der Nacht von Freitag auf Samstag bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 1.35 Uhr einen Radfahrer, der am Ortsausgang von Sulzbach auf der B 3 in Richtung Weinheim unterwegs war. Der Mann fuhr in Schlangenlinien entgegen der Fahrtrichtung. Glücklicherweise wurde dabei niemand gefährdet. Aufgrund der Fahrweise wurde der 45-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Dem Radfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. „Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen“, heißt es abschließend im Polizeibericht.