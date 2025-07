Volksfest

"Bombastische Stimmung" bei der Krabbe-Kerwe in Sulzbach

Nach zwei stimmungsvollen Abenden im Weinheimer Ortsteil Sulzbach erlebten zahlreiche Besucher am Sonntag den Festumzug, der in diesem Jahr sogar mit einer Rekordbeteiligung aufwarten konnte. Lustig wurde es in der Kerwerede von Dominik Mades.