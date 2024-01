Mann bei Streit mit Messer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Ein 22-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern in Kassel mit einem Messer am Rücken verletzt worden. Bei dem Vorfall habe ein Mann zudem mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Stichverletzungen am Rücken des Opfers waren nicht lebensgefährlich. Nach bisherigen Ermittlungen war es zu der körperlichen Auseinandersetzung am Samstag gekommen. Das unbekannte Trio flüchtete vom Tatort. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.