Security-Mitarbeiter vor Diskothek mit Messer verletzt

Reiskirchen (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung am Einlass einer Diskothek in Reiskirchen im Landkreis Gießen ist ein 42-jähriger Security-Mitarbeiter durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war einer Gruppe aus etwa zehn bis 15 Personen zuvor der Zutritt zu der Diskothek verwehrt worden. Daraufhin habe sich am frühen Sonntagmorgen ein Handgemenge und schließlich eine Schlägerei zwischen Security und etwa zehn Personen aus der Gruppe entwickelt.