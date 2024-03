Nach tödlichem Streit vor Diskothek - Anklage

Würzburg (dpa) - Nach einem tödlichen Messerangriff vor einer Diskothek in Würzburg im Herbst 2023 hat die Staatsanwaltschaft einen 22-Jährigen angeklagt. Sie wirft dem jungen Mann Totschlag, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor, wie ein Sprecher der Behörde am Dienstag mitteilte. Den Angaben nach ist er aus Offenbach am Main in Hessen.