Kirschen gestohlen

130 Kilo gestohlene Kirschen? Polizei sucht Besitzer

Bei einer Verkehrskontrolle wird das Steinobst beschlagnahmt. Die Insassen schweigen, die Herkunft bleibt unklar.

Die Kirschen lagen in acht Einkaufstüten und waren teils noch an kleineren Ästen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Kirschen lagen in acht Einkaufstüten und waren teils noch an kleineren Ästen. (Symbolbild)

Kehl (dpa/lsw) -Bei einer Verkehrskontrolle in Kehl (Ortenaukreis) haben Polizisten in einem Auto mit französischem Kennzeichen 130 Kilogramm Kirschen gefunden. Woher die Früchte stammen, ist nach Polizeiangaben unklar. Die beiden Insassen machten demnach keine Angaben zur Herkunft. Die Kirschen lagen in acht Einkaufstüten und waren teils noch an kleineren Ästen. Weil die beiden keinen rechtmäßigen Besitz nachweisen konnten, wurde das Steinobst vorerst beschlagnahmt. Die Polizei Kehl sucht nach dem Besitzer.

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