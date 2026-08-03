Raubüberfall

14-Jährige soll Jugendliche mit Messer attackiert haben

Eine 14-Jährige soll eine Jugendliche auf einem Feldweg mit einem Messer attackiert haben. Worum es dabei ging und wie Schlimmeres verhindert werden konnte.

Zeugen konnten die beiden Mädchen voneinander trennen.(Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Zeugen konnten die beiden Mädchen voneinander trennen.(Symbolbild)

Obersulm (dpa/lsw) - Bei einem Raubüberfall soll eine 14-Jährige im Landkreis Heilbronn versucht haben, eine zwei Jahre ältere Jugendliche mit einem Messer zu töten. Das Opfer wurde nach Angaben der Polizei durch Stiche verletzt. Gegen die 14-Jährige wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes, schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung erlassen. 

Tatverdächtige und Opfer kannten sich nicht

Nach den bisherigen Ermittlungen soll das jüngere Mädchen die ihr nicht bekannte 16-Jährige vor rund eineinhalb Wochen auf einem Feldweg in Obersulm am helllichten Tag mit dem Messer bedroht haben. Sie forderte demnach das Mobiltelefon des Opfers und stach zu, obwohl sie das Handy bekam. 

«Erst das Eintreffen aufmerksamer Zeugen beendete den Angriff», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Erwachsenen trennten die Mädchen voneinander und alarmierten die Polizei, wie es weiter hieß. Die mutmaßliche Täterin wurde ins Gefängnis gebracht.

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