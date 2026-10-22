14-Jähriger aus siebenköpfiger Gruppe heraus angegriffen
Ein Jugendlicher wird am Abend geschlagen und beraubt. Zwei der Tatverdächtigen werden vorläufig festgenommen - es handelt sich um zwei 13-Jährige.
Rimbach (dpa/lhe) - Ein 14 Jahre alter Junge ist in Rimbach im Landkreis Bergstraße von drei Jugendlichen aus einer siebenköpfigen Gruppe heraus angegriffen und beraubt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen mitteilte, nahmen Einsatzkräfte am Mittwochabend im Rahmen einer Fahndung kurz nach der Tat zwei Jungen im Alter von 13 Jahren vorläufig fest. Alle bei der Tat Anwesenden seien in einem ähnlichen Alter, hieß es.
Das Trio soll den 14-Jährigen gegen 19.00 Uhr geschlagen, getreten und ihm seine Baseballmütze weggenommen haben. Der Junge sei dabei unverletzt geblieben, so die Polizei. Die vorläufig Festgenommenen wurden schließlich ihren Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes.