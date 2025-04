Heidelberg: Mann in Altstadt von Gruppe bestohlen und angegriffen

Heidelberg. Ein 29-Jähriger ist in der Heidelberger Altstadt von einer vierköpfigen Männer-Gruppe erst bestohlen und danach angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, traf der 29-Jährige am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße auf die Gruppe. Dort wurde er von den Männern angesprochen und angetanzt. Dabei bemerkte er, wie ihm einer der Männer den Geldbeutel aus der Gesäßtasche zog. Als er die Gruppe darauf ansprach und sein Portemonnaie zurückforderte, griffen die vier jungen Männer den 29-Jährigen an. Als er zu Boden ging, ließ die Gruppe von ihm ab und flüchtete. Der 29-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der Diebstahlschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Die Tatverdächtigen sollen im Alter von 18 bis 22 Jahren gewesen sein und vom äußeren Erscheinungsbild einem südosteuropäischen Phänotyp entsprochen haben. Zeugen sollen sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden. (heh)