Frau von Trickdieb bestohlen

Kassel (dpa/lhe) - Er klingelte an der Tür, stellte sich als Mitarbeiter einer Baufirma vor und beklaute schließlich eine Seniorin. Erst als der Dieb das Haus schon verlassen hatte, bemerkte die Frau aus Kassel am Montag den Diebstahl. Laut Mitteilung der Polizei vom Dienstag hatte der Trickdieb angegeben, er müsse einem Wasserrohrbruch in dem Mehrfamilienhaus auf den Grund gehen. Die Frau ließ ihn eintreten und befolgte außerdem seine Anweisung, das Wasser in der Küche und im Bad laufen zu lassen. Diesen Moment nutzte der Täter laut Polizei, um das Geld aus ihrer Wohnung zu stehlen - es fehlten mehrere Geldscheine aus Schlafzimmer und Küche.