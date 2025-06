Michelstadt: Nach Schockanruf - Seniorin übergibt 25.000 Euro an Betrüger

In Oberzent ist eine Seniorin auf einen Schockanruf hereingefallen. Aus Angst um ihre Tochter übergab sie 25.000 Euro an eine Betrügerin. Was die Polizei verrät, wie man sich schützen kann.