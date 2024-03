Zwei junge Männer in Haft nach Angriff auf Gruppe

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach einem Angriff auf vier junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) sind gegen zwei Verdächtige Haftbefehle erlassen worden. Die Gruppe junger Männer habe in der Nacht zum Mittwoch auf einem Parkplatz gestanden, als sie angegriffen wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Täter hätten die Gruppe dabei mit einer Schreckschusswaffe, einem Teleskopschlagstock und einem Messer bedroht. Ein Mann sei geschlagen worden und die Attackierten seien gezwungen worden, Bargeld und Ausweise zu übergeben. Zudem schlugen die Täter auf ein Auto der Opfer ein und zerstachen die Reifen, wie es weiter hieß.

Die beiden Männer wurden am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung. Die Frau wurde wieder freigelassen, da sie den Ermittlungen zufolge nicht aktiv an der Tat beteiligt war, wie der Sprecher sagte. Die Ermittlungen zu einem weiteren möglicherweise an der Tat beteiligten Mann dauern an.