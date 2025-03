Eppelheim: Mann von Gruppe auf Parkplatz mit Pfefferspray angegriffen 

Eppelheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch Driftübungen auf einem Parkplatz gemacht und den Pkw einer 19-Jährigen beschädigt. Ihr Bekannter versuchte sicherzustellen, dass der Fahrer und seine Freunde nicht flüchten - und wurde mit Pfefferspray attackiert.



Die 19-Jährige war gegen 20.30 Uhr zu ihrem Auto auf dem Parkplatz in der Handelsstraße zurückgekehrt. Dabei sah sie, dass ein Audi ohne Kennzeichen und mit aufheulendem Motor auf dem Parkplatz Driftübungen machte. Plötzlich habe der Fahrer des Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und den Pkw der jungen Frau gestreift. Den dabei entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.



Nach dem Unfall stiegen fünf Personen aus dem Audi aus. Der Fahrer bat die 19-Jährige darum, keine Polizei zu verständigen, da er erst 17 Jahre alt sei und keinen Führerschein habe. Darauf ließ sich die Frau nicht ein. Ein Bekannter der 19-Jährigen wollte sicherstellen, dass der Fahrer und seine Begleiter bis zum Eintreffen der verständigten Polizei am Unfallort bleiben. Völlig überraschend attackierte ein Mann aus der Gruppe des Fahrers den Bekannten der Frau mit Pfefferspray. Daraufhin flüchteten die fünf Männer. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Unfallflucht, gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.